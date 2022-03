Opvallend: Barcelona-doelman Ter Stegen negeert Neymar, Suarez én Messi in beste elf met wie hij ooit samenspeelde

Marc-André Ter Stegen was vermoedelijk niet de beste vriend van Neymar, Luis Suarez en Lionel Messi bij FC Barcelona. De 29-jarige Duitse doelman stelde in een video van de Duitse voetbalbond zijn droomelftal samen van spelers met wie hij ooit samenspeelde en had daarin geen plaats voor het drietal. Zelfs niet voor Messi.

Opvallende keuze in doel: Janis Blaswich, de huidige doelman van Heracles Almelo met wie Ter Stegen samenspeelde bij Borussia Mönchengladbach. In de aanval kiest de doelman voor landgenoten Mario Götze (PSV) en Marco Reus (Borussia Dortmund). We hebben een vermoeden dat er gewoon enkele Duitsers in het elftal móesten staan.

Op het middenveld kiest Ter Stegen wel Xavi, zijn huidige coach bij Barcelona, Andres Iniesta én Frenkie de Jong. Achterin staan ploegmaats Jordi Alba, Dani Alves en Gerard Piqué, waardoor het elftal toch goed gevuld is met Barça-spelers.

