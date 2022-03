Krijgt Yorbe Vertessen legendarische spits als coach? ‘PSV mikt op tandem Ruud van Nistelrooy-Fred Rutten’

Ruud Van Nistelrooy is topkandidaat om Roger Schmidt volgend seizoen op te volgen als hoofdcoach van PSV, dat meldt het Algemeen Dagblad. De ex-spits van onder meer Manchester United en Real Madrid is momenteel aan de slag bij Jong PSV, de tweede ploeg van de Eindhovenaars. Voor onze landgenoot Yorbe Vertessen zou de aanstelling van Van Nistelrooy alvast goed nieuws zijn.

Vorige maand liet de Duitse coach Roger Schmidt al weten aan het bestuur dat hij bezig is aan zijn laatste seizoen bij PSV. De Duitser zoekt vanaf komende zomer andere oorden op.

Volgens het Algemeen Dagblad wil Marcel Brands, die vanaf volgend seizoen algemeen directeur wordt bij PSV, Van Nistelrooy graag aanstellen als coach van de hoofdmacht. Als assistent mikt Brands op de ervaren Fred Rutten, die eerder al hoofdcoach was bij onder meer PSV, Schalke 04 en Anderlecht.

Fred Rutten bij Anderlecht, waar hij een korte passage kende in 2019. — © Isosport

Van Nistelrooy is al sinds 2016 aan de slag bij de jeugd van PSV, waar hij aanvankelijk spitsentrainer was en nog samenwerkte met Yorbe Vertessen. Sinds dit seizoen is Van Nistelrooy coach van Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie, de Nederlandse tweede klasse. Hij gaf eerder al aan dat hij een overstap naar het eerste elftal nog niet zag zitten, maar met de ervaren Fred Rutten erbij zou hij zich mogelijk wel al comfortabel genoeg voelen om de stap te zetten.