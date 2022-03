Drama in Strépy: “Bestuurder blijft aangehouden, passagier vrijgelaten”

Twee dagen na het drama op het carnaval in Strépy-Bracquegnies, waarbij zes doden en tien zwaargewonden vielen, blijft alleen de bestuurder van de wagen aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist, melden RTBF en RTL.

De twee inzittenden zijn in verdenking gesteld voor onopzettelijke doodslag en slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, zonder het oogmerk te doden. Alleen de bestuurder, Paolo F., afkomstig uit de regio La Louvière, blijft aangehouden. De passagier is vrijgelaten onder voorwaarden. Hij wordt verdacht van het niet verlenen van hulp aan personen in nood.