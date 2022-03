Geen overlevenden gevonden van vliegtuigcrash in China

Het ongeluk gebeurde maandag in een afgelegen, heuvelachtig gebied in de buurt van de stad Wuzhou in de regio Guangxi. Het vliegtuig, met 132 passagiers en 9 bemanningsleden aan boord, was op weg van Kunming in de provincie Yunnan naar Guangzhou in de provincie Guangdong, maar stortte plots vanop 8.000 meter boven de grond neer.

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing kondigde al ondersteuning aan. “Onze gedachten gaan uit naar de passagiers en bemanning van China Eastern Airlines vlucht MU 5735”, aldus de maatschappij. Technische deskundigen staan klaar om onder leiding van de Chinese burgerluchtvaartautoriteiten de oorzaak van het ongeval te helpen onderzoeken.