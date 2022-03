Advocate Christine Mussche verdedigt student die zwangere vrouw verkracht: “Doodgewone jongen die tweede kans verdient”

Antwerpen/Lint/Lier/HoveHet Openbaar Ministerie heeft vier jaar celstraf, waarvan een deel met probatie-uitstel, gevorderd tegen een 19-jarige student die vorig jaar in Lint een zwangere vrouw van haar fiets sleurde, aanrandde en verkrachtte. De dader werd ontmaskerd nadat het gerecht een foto van hem had verspreid. “Als hij gedronken heeft, verandert hij in een seksueel roofdier”, aldus de aanklager.