Heeft Jurgen Bakelants inderdaad een slechte trip of een black-out gehad tijdens het dodelijke geweld op Raymond Vantournhout? Of was hij zo gewend aan de combinatie van drugs, medicatie en alcohol dat hij nog wel kon functioneren en alleen maar doet alsof hij geheugenverlies heeft? Daar probeerde toxicoloog Jan Tytgat maandagmiddag meer duidelijkheid over te geven.