Onthaalouder uit voorzorg geschorst voor drie maanden nadat “kind mogelijk gevallen is”

Het Agentschap Opgroeien heeft online een lijst met daarop kinderdagverblijven en onthaalouders waarvan de vergunning is geschorst of ingetrokken. Bij de schorsingen verscheen zopas de naam op van een onthaalouder van acht kinderen in Attenhoven, een deelgemeente van Landen. De schorsing loopt tot eind juni. Tot dan mogen er geen kinderen worden opgevangen.

‘Er was in februari een klacht binnengekomen van een ouder’, zegt Caroline Audoor, woordvoerder van Ferm, een Vlaams netwerk van onder meer 1.800 zelfstandige onthaalouders ‘Mogelijk is er een kindje gevallen en zou dat een beperkte verwonding hebben gegeven. We hebben niet de indruk dat het heel ernstig is, maar we begrijpen dat ouders zich ongerust maken en graag in alle vertrouwen hun kind bij een onthaalouder willen zetten. Er is ook wel iets vastgesteld, dus het moet onderzocht worden. Om alles grondig uit te kunnen zoeken, is de onthaalouder even op non-actief geplaatst.’

Oorsprong van letsel onderzoeken

De organisatie gaf de info ook door aan toezichthouder Kind & Gezin, onderdeel van het Agentschap Opgroeien. Daar besliste men eind vorige week om de crèche vanaf maandag te schorsen, in principe voor drie maanden, al zou dat ook korter kunnen. ‘We namen deze beslissing omdat we ons zorgen maken over de veiligheid en gezondheid van de kinderen in de opvang’, reageert woordvoerder Nele Wouters. ‘We gebruiken deze tijd om de bezorgdheden grondig te onderzoeken. Daarna nemen we een definitieve beslissing.’

Moet nu elk opvanginitiatief vrezen voor een maandenlange schorsing, als er sprake is van beperkte letsels? ‘Een beslissing tot schorsing blijft altijd maatwerk. Het is een tijdelijke maatregel die we inzetten binnen het voorzorgsprincipe’, aldus Wouters nog. ‘Het is belangrijk om te onderzoeken wat de oorsprong is van het letsel en uit (voor)zorg is er nu de schorsing omdat dat op dit moment niet duidelijk is. Het is in het belang van iedereen om dat wel duidelijk in beeld te krijgen.’

De Vlaamse Zorginspectie zegt niet over inhoudelijke verslagen te beschikken over de in deze zaak betrokken onthaalouder.