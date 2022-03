Dagboek van Vlaamse ‘fixer’ Anastacia in Oekraïne: “Godverdomme, besefte ik pas toen ik zijn stem hoorde breken, dat is nog maar een kind”

Journalisten vragen, zij draait. Anastacia Galouchka (28) is fixer in Oekraïne voor The Washington Post. Ze bezorgt de correspondenten de juiste contacten op het juiste moment en ze is tolk als dat nodig is. Vanaf vandaag schrijft de Antwerps-Oekraïense haar ervaringen voor ons neer in een dagboek. “Tien minuten lang heeft niemand een woord gewisseld. Alleen maar geweend.”