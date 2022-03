Partij van president Duterte steunt zoon van voormalige dictator bij presidentsverkiezingen in Filipijnen

Noch de voorzitter van de partij van president noch de woordvoerder van president Duterte verduidelijkte of president Duterte zelf de presidentskandidaat steunt. Marcos Junior, ook gekend onder de naam Bongbong Marcos, bestempelde het huidige staatshoofd eerder als “zwak”. De woordvoerder van Marcos Junior juicht de steun van president Dutertes partij toe, maar waarschuwt voor “geruchten van mogelijke fraude bij de komende verkiezingen”.

In de Filipijnen is het gebruikelijk dat de aftredende president de kandidaat aanduidt die hem een geschikte opvolger lijkt. Zo hoopt de aftredende president van zijn opvolger bescherming tegen mogelijke vervolgingen te krijgen en zijn privileges te behouden.

Intussen wint Leni Robredo, de vice-president van het land en presidentskandidaat voor de Liberale Partij, terrein. Ze is de gezworen vijand van zowel Bongbong Marcos als president Duterte en staat nu als tweede in de peilingen.

Tegelijkertijd tracht Bongbong Marcos de aandacht af te leiden van de misstanden die werden begaan toen zijn vader het land regeerde van 1965 tot 1981, zoals martelingen, verkrachtingen, executies en de verduistering van overheidsgelden. In 2013 erkende de Filipijnse regering de misdaden begaan onder de staat van beleg, die vader Marcos in 1972 afkondigde. De regering kende 190 miljoen dollar aan schadevergoedingen toe aan meer dan 11.000 slachtoffers. In totaal hadden 75.000 mensen om een schadevergoeding gevraagd.

Volgens de verkiezingscommissie is 56 procent van de Filipijnen die geregistreerd zijn om te stemmen, geboren na de staat van beleg.