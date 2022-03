Neymar is met maandsalaris van 4 miljoen euro topverdiener in Frankrijk, ook Belgen hebben mooi contract

De Franse sportkrant L’Equipe heeft de salarissen van de voetballers in de Franse Ligue 1 bekendgemaakt. Die zijn ondanks de coronacrisis en problemen rond de uitzendrechten de voorbije twee seizoenen toch gestegen. 21 van de 23 best betaalde spelers in de Franse competitie spelen bij PSG.

Het Franse voetbal heeft de voorbije twee seizoenen financieel harde klappen gekregen. De gesloten tribunes door de coronacrisis zorgden voor een flink stuk minder inkomsten en er was het fiasco rond mediapartner Mediapro dat niet in staat bleek om de peperdure uitzendrechten te betalen. De inkomsten van de Franse clubs daalden met maar liefst 29 procent. Er werd dan ook verwacht dat de spelerslonen zouden dalen, maar dat is niet het geval. Integendeel, zo berekende L’Equipe. Dat is vooral te wijten aan topclub PSG, waar de lonen explodeerden.

De totale loonsom van de Ligue 1 is gestegen van € 1,38 miljard in 2018-2019 naar € 1,73 miljard dit seizoen. Die van PSG van € 370 miljoen naar € 629 miljoen in dezelfde periode. Maar liefst 21 van de 23 best betaalde spelers in de Franse competitie spelen bij de steenrijke club uit Parijs. Dat is grotendeels te wijten aan de komst van gratis spelers (Messi, Donnarumma, Ramos, Wijnaldum). Die kosten de club niets aan transfers, maar wel enorm veel aan extra salaris. Neymar is de best betaalde speler in de Ligue 1 met een bruto maandsalaris van €4.083.000. Dat is een flink stuk meer dan Lionel Messi (€3.375.000) en bijna het dubbele van Kylian Mbappé (€2.200.000).

Met een gemiddeld maandsalaris van €990.000 torent PSG in Frankrijk ver boven de andere clubs uit. Op ruime afstand van de Parijzenaars volgen Marseille (€226.000), Monaco (€185.000), Nice (€130.000) en Lyon (€120.000). Zonder PSG zou het gemiddelde in de Ligue €167.000 per maand bedragen, zo berekende l’Equipe.

Denayer best betaalde Belg, ook Clement heeft mooi contract

Lyon-verdediger Jason Denayer is met een brutoloon van €260.000 de best betaalde Belg in Frankrijk. Gevolgd door Philippe Clement die met €150.000 bruto per maand de vijfde best betaalde trainer in de Ligue 1 is. Ook Jérémy Doku (€120.000), Anthony Limbombe (€100.000), Matz Sels (€100.000), Thomas Foket (€100.000) en Wout Faes (€60.000) verdienen flink hun boterham.

30 best betaalde spelers in de Ligue 1 (bruto maandsalaris)

1. Neymar (PSG) 4 083 000 €

2. L. Messi (PSG) 3 375 000 €

3. K. Mbappé (PSG) 2 200 000 €

4. Marquinhos (PSG) 1 200 000 €

- M. Verratti (PSG) 1 200 000 €

6. A. Hakimi (PSG) 1 083 000 €

7. K. Navas (PSG) 1 000 000 €

8. A. Di Maria (PSG) 950 000 €

9. G. Wijnaldum (PSG) 916 000 €

- G. Donnarumma (PSG) 916 000 €

11. M. Icardi (PSG) 800 000 €

12. S. Ramos (PSG) 791 600 €

13. L. Paredes (PSG) 750 000 €

14. J. Bernat (PSG) 730 000 €

15. W. Ben Yedder (Monaco) 650 000 €

- A. Herrera (PSG) 650 000 €

17. P. Kimpembe (PSG) 640 000 €

18. C. Fabregas (Monaco) 600 000 €

19. J. Draxler (PSG) 562 000 €

20. L. Kurzawa (PSG) 500 000 €

- I. Gueye (PSG) 500 000 €

22. A. Diallo (PSG) 450 000 €

23. T. Kehrer (PSG) 410 000 €

24. C. Bakambu (OM) 400 000 €

A. Milik (OM) 400 000 €

A. Nübel (Monaco) 400 000 €

27. T. Ndombele (OL) 350 000 €

-J. Boateng (OL) 350 000 €

- D. Payet (OM) 350 000 €

30. R. Sanches (Lille) 338 000 €