Rode Duivels spelen zonder inzet, maar interlandweek is elders wel belangrijk: ontknoping nadert in WK-kwalificatiecampagnes

EK-winnaar Italië wil dolgraag naar het Wereldkampioenschap in Qatar, maar moet daarvoor nog voorbij Noord-Macedonië en Portugal of Turkije. — © AFP

De belangrijkste clubcompetities lassen even een pauze in, het is weer tijd voor een weekje interlandvoetbal. De Rode Duivels (met minder dan 50 caps) hebben twee vriendschappelijke wedstrijden voor de boeg, voor sommige andere landenteams staat er de komende dagen wel erg veel op het spel.

De Belgen

De Rode Duivels hebben twee oefenwedstrijden gepland: zaterdag (18u) trekken de Belgen naar Ierland, volgende week dinsdag (20u45) ontvangen ze Burkina Faso in het Lotto Park. Nu de meest ervaren internationals niet geselecteerd zijn, is het uitkijken naar de prestaties van enkele andere jongens. Zij willen zich in de kijker spelen om in aanmerking te komen voor de WK-kern.

Ook op dinsdag, om 20u: de kraker tussen de Belgische beloften en hun Deense leeftijdsgenoten. Als de jonkies van Jacky Mathijssen niet verliezen in Denemarken, zijn ze officieel geplaatst voor het Europees Kampioenschap van 2023. De Belgen bleven foutloos in hun eerste zes kwalificatiewedstrijden, maar kunnen in theorie nog bijgebeend worden door Denemarken.

Nog in Europa

De teams die op een tweede plaats geëindigd zijn in hun respectievelijke kwalificatiepoules, strijden om de laatste drie Europese tickets voor het WK in Qatar. Dat doen ze samen met nog twee uit de Nations League doorgestroomde landen, Tsjechië en Oostenrijk. De halve finales vinden plaats op 24 maart, de finales vijf dagen later. Zonder stunt van Noord-Macedonië of Turkije krijgen we op dinsdag 29 maart een topduel tussen de EK-winnaars van 2016 en 2020 (2021) voorgeschoteld.

Door de uitsluiting van Rusland krijgt Polen een vrijgeleide naar de finale. De wedstrijd van de Oekraïners werd uitgesteld en zal in juni plaatsvinden, net als hun eventuele finale tegen Oostenrijk of Wales.

A-spoor

Schotland - Oekraïne

Wales - Oostenrijk

B-spoor

(Rusland -) Polen

Zweden - Tsjechië

C-spoor

Italië - Noord-Macedonië

Portugal - Turkije

In 2021 wonnen de Italianen het EK, nu hebben ze nog veel werk voor de boeg om het WK te bereiken. — © BELGAIMAGE

Niet alleen de Belgen hebben vriendschappelijke wedstrijden gepland. Nederland legt de lat hoog en oefent tegen Denemarken en Duitsland. Opvallend: Christian Eriksen viert zijn terugkeer bij de nationale ploeg in het stadion van ‘zijn’ Ajax. Zowel Frankrijk als Engeland krijgt (onder meer) Ivoorkust over de vloer. De twee landen die niet kunnen voetballen door de Russische invasie, Schotland en Polen, hebben een onderling duel aan hun speelkalender toegevoegd.

Afrikaans spektakel

Het Afrikaanse luik van deze interlandperiode is om duimen en vingers bij af te likken. Van de 10 groepswinnaars uit de kwalificatieronde mag slechts de helft deelnemen aan de eindronde van het WK, waardoor we nu enkele geweldige duels te zien krijgen. De dubbele krachtmeting tussen Congo en Marokko is veelbelovend en kent een duidelijke Belgische link, ook de heruitgave van de recente Afrika Cup-finale tussen Senegal en Egypte is een affiche om naar uit te kijken. De heenwedstrijden vinden vrijdag plaats, de returns op maandag.

Kameroen - Algerije

Egypte - Senegal

DR Congo - Marokko

Ghana - Nigeria

Mali - Tunesië

De andere continenten

Ook in de Amerika’s naderen de kwalificatiecampagnes hun ontknoping. De Zuid-Amerikaanse landenteams moeten nog twee wedstrijden afwerken, voor zes van de tien ploegen staat er nog iets op het spel. Brazilië en Argentinië zijn al een tijdje zeker van de eindronde, in Paraguay en Venezuela is alle hoop reeds vervlogen. Ecuador prijkt voorlopig op een knappe derde plaats in de stand, Uruguay heeft het laatste rechtstreekse ticket virtueel te pakken maar voelt de hete adem van Peru (Play-off-ticket), Chili en Colombia in de nek.

Programma

Speeldag 17: Brazilië - Chili, Uruguay - Peru, Colombia - Bolivia, Paraguay - Ecuador, Argentinië - Venezuela

Speeldag 18: Bolivia - Brazilië, Ecuador - Argentinië, Chili - Uruguay, Venezuela - Colombia, Peru - Paraguay

Jonathan David prijkt met Canada op een knappe eerste plaats, vóór de Verenigde Staten en Mexico. — © AP

De CONCACAF-landen (Noord-Amerika, Centraal-Amerika en de Caraïben) hebben een druk programma voor de boeg. Ze spelen elk drie wedstrijden ter afsluiting van de laatste kwalificatieronde. De kaarten lijken - zonder grote verrassingen - al geschud wat de drie rechtstreekse tickets betreft, de strijd om het Play-off-plaatsje gaat normaal gezien tussen Panama en Costa Rica. Wie dan de slaap niet kan vatten, kan de historische kraker tussen Mexico en de Verenigde Staten bekijken in de nacht van donderdag op vrijdag.

In de Aziatische WK-kwalificatiecampagne zijn alle ogen gericht op de ontknoping in groep B, waar Saoedi-Arabië, Japan en Australië strijden om twee rechtstreekse tickets. Het land dat derde eindigt, komt uit tegen het op twee na beste team van groep A (virtueel de Verenigde Arabische Emiraten) en heeft vervolgens de zware taak de nummer vijf uit Zuid-Amerika te kloppen. De Australiërs staan momenteel op die ongunstige derde stek, maar ontmoeten de komende dagen zowel Japan als Saoedi-Arabië en hebben hun lot bijgevolg volledig in eigen handen.

Tot slot: in Oceanië, waar Australië WK-kwalificatiegewijs geen deel van uitmaakt, is men door de pandemie nu pas begonnen aan de route richting Qatar. Dat doen ze … in Qatar. De kleinere stadions van hoofdstad Doha vormen het decor van een kwalificatietoernooi dat één winnaar zal opleveren. Die mag het in juni opnemen tegen ploeg vier van de CONCACAF.