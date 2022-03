Ook John van der Brom verrast door oud-ploegmaat: “Antwerp en Overmars kan goeie match zijn, maar wat gebeurd is valt niet weg te denken”

Marc Overmars wordt de nieuwe sportief directeur van Antwerp. Als er één oude bekende is in ons voetbal die hem kan typeren, dan is het John van den Brom (55) wel. De twee speelden samen bij het succesvolle Ajax in de jaren ‘90. Van den Brom wil wel focussen op zijn sportieve beleid en niet zozeer op het #MeToo-schandaal. Al zegt hij ook: “Sportief een goeie keuze, maar het is wel héél snel, hé.”