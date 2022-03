Openbaar ministerie vraagt 30 jaar cel voor Dennis Peeters na moord op ex-vrouw, verdediging verbolgen over “gruwelijke” vordering

Dennis Peeters, de 41-jarige man die schuldig bevonden werd aan moord in 2019 in Temse op zijn 33-jarige ex-vrouw Barbara Ongena en brandstichting in haar woning in Sint-Niklaas, moet veroordeeld worden tot 30 jaar cel en 5 jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. Dat heeft openbaar aanklager Lientje Van den Steen gevorderd voor het Gentse hof van assisen. “Ik hou rekening met de verzachtende omstandigheden van zijn ongelukkige jeugd en het feit dat hij een harde werker was.”

De feiten gebeurden op 18 juni 2019 in Temse en Sint-Niklaas. De brandweer werd rond 18.30 uur opgeroepen voor een interventie in het appartement van het slachtoffer in Sint-Niklaas. De hulpdiensten stelden vast dat er een brand gewoed had en troffen het lichaam van de vrouw aan.

Ongena verkeerde in een echtscheidingsprocedure met Dennis Peeters. Hij stelde dat ze ruzie kregen in zijn huis in Temse toen Ongena hun twee kinderen kwam ophalen, en dat hij in de garage zijn beide handen over haar mond klemde en daarbij onbewust ook haar neus dichtkneep. Peeters bracht daarna het lichaam in een reiskoffer naar haar appartement en stichtte daar brand om de feiten te proberen verbergen. Voor het hof van assisen stelde hij dat het mogelijk was dat hij haar had gewurgd en gaf hij toe dat het niet om een ongeval ging.

De verdediging had de voorbedachtheid betwist maar Peeters werd maandagavond laat schuldig verklaard aan moord en brandstichting. Hij riskeert levenslang, maar het openbaar ministerie houdt rekening met enkele verzachtende omstandigheden.

“Ik ben ook niet blind voor het dossier”

“In de feiten zie ik geen verzachtende omstandigheden, en in zijn persoonlijkheid ook niet”, stelde openbaar aanklager Lientje Van den Steen. “Maar ik ben niet blind voor het dossier. Hij is een harde werker. Dat zegt iedereen. Hij is ook behulpzaam, en in het algemeen een goede papa, hoewel hij zijn kinderen heeft ingezet in de vechtscheiding. We weten wat voor vreselijke jeugd hij en zijn zus gehad hebben. Ze hadden een moeder die altijd dronk en de vader was afwezig. Daar zit de kern van de feiten waarvoor we hier zijn, maar dat praat de feiten niet goed. Hij had hulp moeten zoeken.”

“Voor Barbara zijn er geen verdachte omstandigheden meer”, zei de aanklager. “Ik heb het moeilijk met wat er gisteren allemaal over het slachtoffer gezegd is. Barbara heeft niets gedaan wat de daden van Dennis Peeters kunnen rechtvaardigen. Ik til ook bijzonder zwaar aan de verminking na het overlijden. De kinderen hebben daardoor geen afscheid kunnen nemen van hun moeder.” Peeters probeerde met een stofzuiger roet in de longen van Ongena te blazen en probeerde bij de brandstichting het hoofd en de longen van het slachtoffer te viseren.

Het openbaar ministerie vorderde ook een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. “Die extra beveiligingsperiode is noodzakelijk. We vinden er argumenten voor in het verslag van de psycholoog, in het hoge risico op recidive. Ik vraag daarom vijf jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank.”

Verdediging verbolgen over “gruwelijke” vordering

De verdediging van Peeters reageerde verrast en verbolgen over de strafeis van het openbaar ministerie. “De vordering van het openbaar ministerie is gruwelijk”, zei advocaat Johan Platteau. “Dit is een vordering die mij ongelofelijk verrast. De terbeschikkingstelling is een maatregel voor mensen waarvan we echt schrik moeten hebben. Ik hoop dat u dat hem niet aandoet, maar u heeft die macht. U kunt oordelen dat hij moet sterven in de gevangenis. Maar besef wat het is om iemand dertig jaar op te sluiten, wat het is om uw vrijheid te verliezen. Besef ook dat u met een zware straf het probleem van de kinderen niet oplost.”