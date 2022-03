Persconferentie over drama Strépy: “Een van hen belde meteen nadien met zijn moeder, niet naar de hulpdiensten”

“De bestuurder geeft toe 90 km/uur te hebben gereden waar hij 50 mocht rijden”, zegt de procureur-generaal Ignacio de la Serna tijdens de persconferentie. Er is een expert aangeduid die de auto zal onderzoeken om te kijken of het effectief over 90 kilometer per uur ging en of er al dan niet geremd is. Dat zou namelijk wel het geval zijn geweest aangezien de remlichten aan zijn gegaan. Aanvankelijk werd er gezegd dat de bestuurder niet had geremd en zelfs had versneld. “Eens alle technische zaken geanaliseerd zijn, hopen we meer duidelijkheid te hebben.”

Uit videobeelden blijkt dat één persoon door de voorruit in de wagen is beland. Dat Paolo dan nog verderreed, zou volgens de procureur te maken hebben met het feit dat hij in schok was.

Volgens de procureur-generaal waren zowel Paolo als zijn neef Antonino in schok. Het zou ook even geduurd hebben voor ze goed beseften wat er was gebeurd. “Een van hen heeft meteen nadien zijn moeder gebeld”, klinkt het. Op de vraag of een van hen de hulpdiensten belden, antwoordde de procureur-generaal van niet. “Maar het onderzoek zal dat verder moeten aantonen”.

LEES OOK. Nog veel vragen na drama in Strépy: “We hadden hem gewaarschuwd dat hij ooit iemand zou doden” (+)

Vrijgelaten

Tijdens de persconferentie werd ook gezegd dat er naar de veiligheidsmaatregelen van de stoet zal worden gekeken. Normaal gezien moet er namelijk rechts gewandeld worden en moet er links ruimte vrij zijn. “Maar het eerste probleem blijft wel de snelheid waarmee er gereden werd”, zei de procureur-generaal tijdens de persconferentie.

Momenteel is er geen spoor van drugs in het bloed, maar de stalen worden verder onderzocht. Paolo F. blijft momenteel in de gevangenis van Doornik en wordt in verdenking gesteld van onopzettelijke doodslag en onopzettelijke slagen en verwondingen. Zijn neef werd vrijgelaten onder voorwaarde. Hij mag geen contact hebben met Paolo, de slachtoffers en de pers. Hij wordt verdacht van het niet verlenen van hulp aan personen. Die verdenking is gebaseerd op het feit dat er een Gilles in de auto terechtkwam via de voorruit. Paolo en Antonino hebben na het stoppen geen hulp verleend. Die persoon heeft het gelukkig wel gehaald dankzij de hulpdiensten.

Het parket wees er ook op dat de feiten nog kunnen geherkwalificeerd worden. “De kwalificatie bij de inverdenkingstelling is voorlopig en is gebaseerd op de eerste elementen uit het onderzoek, die nog extreem fragmentarisch zijn. Ze kan evolueren in alle stadia van de procedure, ook gedurende het onderzoek, als nieuwe elementen zouden wijzen op een eventuele intentie van doodslag”, aldus het parket van Bergen.