Vertrouwen van de Belgische consument krijgt historische knauw

Het consumentenvertrouwen is in maart ineengestort. De daling van de graadmeter van de Nationale Bank evenaart de recorddaling van de corona-uitbraak. De Russische invasie in Oekraïne en forse prijsstijgingen haalden het vertrouwen van de Belgische consument onderuit.

In februari was het consumentenvertrouwen nog uitgekomen op 1. Een maand later wordt dat -16. De daling is even groot als in april 2020, toen de mondiale coronacrisis net uitgebroken was. In april 2020 stond het consumentenvertrouwen wel nog lager (-26).

“De oorlog in Oekraïne en de plotselinge prijsstijgingen hebben het consumentenvertrouwen in maart bruusk ondermijnd. Dit ligt 17 punten lager, zij het de scherpste daling - van dezelfde omvang als die van het begin van de gezondheidscrisis - sinds het bestaan van de indicator (1985)”, dixit de Nationale Bank.

De daling manifesteert zich in alle deelindicatoren van het consumentenvertrouwen. Sommige tekenen de scherpste daling ooit op, bijvoorbeeld de vooruitzichten van de consumenten voor de algemene economische situatie in België. De deelindicator duikelde van -11 in februari naar -47, meteen ook goed voor een historisch laag niveau.

De oorlog en energieprijzen hakken ook in op de verwachtingen over de eigen financiële situatie. “De huishoudens verwachten dat hun eigen financiële situatie er, zoals nooit eerder waargenomen, op zal achteruitgaan. Het dieptepunt dat deze maand wordt bereikt, is veel lager dan het niveau van in het begin van de coronacrisis.”

Ook de verwachtingen over de arbeidsmarkt gaan fors lager, maar de daling is een pak minder uitgesproken. De spaarvooruitzichten zijn ook heel duidelijk afgezwakt.