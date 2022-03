Vijf vrouwen vermoord, versneden en in vuilniszakken gedumpt: gruwelijke vondst jaagt exact 25 jaar geleden schokgolf door ons land

Ons land bekomt in 1997 nog van de shock door de affaire-Dutroux als de wereldpers opnieuw neerstrijkt ten zuiden van de taalgrens. In Bergen worden op de tweede dag van de lente, exact 25 jaar geleden, veertien vuilniszakken gevonden met afgesneden lichaamsdelen. En er verdwijnen opnieuw twee vrouwen, wat het totaal al op vijf brengt. “We zitten met een seriemoordenaar”, zegt de procureur van Bergen op een persconferentie. “Maar vroeg of laat maakt hij toch een fout en pakken we hem op.” Vergeefse hoop, zo blijkt 25 jaar later.