Russische minister: “Inval kon niet geannuleerd worden, Kremlin had geen keuze”

De Russische inval in Oekraïne kon niet geannuleerd worden, Moskou had namelijk geen andere keuze. Dat heeft de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Sergej Rjabkov dinsdag gezegd in een tv-interview. De “speculaties” uit het Westen over het gebruik van kernwapens door Rusland werken intussen “op ieders zenuwen”, klonk het ook.

“De speciale operatie (de Russische term voor de inval, red.) was absoluut nodig, gezien de acht jaar van intimidatie en stigmatisering van onze landgenoten in Oost-Oekraïne”, aldus Rjabkov. “De president van de republiek heeft hier herhaaldelijk over gesproken.”

In de aanloop naar de invasie schermde het Kremlin regelmatig met beweringen over een genocide die aan de gang zou zijn op de Russen in Oost-Oekraïne. Die beweringen worden al langer afgedaan als desinformatie van het Kremlin, om de inval in Oekraïne te rechtvaardigen.

“Dreigementen tegen Rusland”

Rjabkov maakte van het interview ook gebruik om het Westen nogmaals op te roepen om af te stappen van wat hij “de toenemende Amerikaanse escalatie in deze crisis” noemde. De Verenigde Staten “moeten ook stoppen met Oekraïne te overspoelen met wapens”, aldus de minister. “Ze moeten stoppen met hun dreigementen tegen Rusland”, klonk het.

Maandag liet Rusland al weten dat de Amerikaans-Russische relaties op de rand van de afgrond staan, en dat dit de schuld is van Washington D.C.. “Wij aanvaarden dit met spijt, maar het heeft geen invloed op onze vastberadenheid om de doelstellingen van de speciale militaire operatie te bereiken.”

Met de NAVO heeft Moskou momenteel geen banden, en de toekomstige relatie met de organisatie zal afhangen van de stappen die de alliantie zal zetten, aldus nog Rjabkov.