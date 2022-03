Te wreed om te publiceren: Waalse krant krijgt nieuwe beelden in handen van drama in Strépy

Twee dagen na de feiten heeft Sudinfo nieuwe videobeelden gekregen van het drama in Strépy. Die beelden zijn naar verluidt zo gruwelijk dat de Waalse krant besloten heeft ze niet volledig te publiceren. “Maar ze geven wel meer duidelijkheid over wat er precies gebeurd is”, klinkt het.

In de video is de wagen van Paolo F. (34) te zien net nadat hij was ingereden op de menigte in Strépy. De beelden zouden afkomstig zijn van een veiligheidscamera die de Rue des Canadiens filmde, de straat waar het drama plaatsvond. In de verte zou getrommel hoorbaar zijn van de Gilles, de folkloristische carnavalsvierders. En dan is een eerste wagen zichtbaar. Volgens de krant is het moeilijk om te zeggen vanwaar die auto komt. Maar het zou er wel op wijzendat de straat gemakkelijk toegankelijk was voor wagens.

Dinsdag werd meer uitleg gegeven over de feiten op een persconferentie. — © BELGA

Dat gegeven werd ook besproken op een persconferentie van het parket van Bergen dinsdagochtend. In het onderzoek dat volgt, zal niet alleen gekeken worden naar de snelheid waarmee de wagen reed, maar ook naar de vraag of alle ‘externe’ veiligheidsvoorschriften werden gerespecteerd. Zo moet er bij een stoet bijvoorbeeld rechts worden gestapt, zodat er links nog ruimte is voor mogelijke passanten. “In eerste instantie blijft de snelheid waarmee de bestuurder reed, het grootste probleem. Maar alles zal wel onderzocht worden”, zei de procureur-generaal tijdens de persconferentie. Paolo F. gaf toe 90 km/u te hebben gereden in een zone waar slechts 50 km/u toegelaten is.

Meegesleurd

Na de beelden van de eerste wagen, om 5.05 uur en 39 seconden, is er plots luid geschreeuw te horen. En dan klinkt een enorme klap. Volgens Sudinfo is dat het moment waarop de auto op de menigte inrijdt. Het geschreeuw wordt luider en luider. Het getrommel van de feestvierders is verstomd.

Dan verschijnt de BMW van Paolo F. in beeld. Op de beelden zou te zien zijn hoe een van de feestvierders wordt meegesleurd, terwijl de auto aan lage snelheid nog verder rijdt om iets verderop te stoppen. Volgens Sudinfo zou de auto op geen enkel moment remmen.

Mensen komen aangelopen en verzamelen zich rond de slachtoffers rond de wagen. De chaos is compleet. Er wordt geschreeuwd, gescholden, om hulp gesmeekt. Iemand roept dat het lichaam niet aangeraakt mag worden. Ook verderop klinkt nog luid geschreeuw.

Volgens de procureur-generaal zouden beide inzittenden van de wagen, Paolo en Antonino, ook in shock geweest zijn. Eentje zou na de feiten zijn moeder gebeld hebben. Maar of ze ook naar de hulpdiensten belden, moet nog blijken uit het onderzoek.

Paolo F. is nog steeds aangehouden en zit momenteel in de gevangenis in Doornik. Antonino, de neef van Paolo, is vrijgelaten onder voorwaarden . Zo mag hij geen contact hebben met zijn neef, met de slachtoffers en met de pers.

