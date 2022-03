Dader van dodelijke aanval in Zweedse school was binnen de tien minuten gevat, motief nog niet bekend

De verdachte van de dodelijke aanval in een school in het Zweedse Malmö werd al binnen de tien minuten na de eerste oproep naar de hulpdiensten opgepakt. Dat heeft politiechef Petra Stenkula dinsdag gezegd tijdens een persconferentie. De politie onderzoekt wat het motief was van de 18-jarige.

De politie werd maandag om 17.12 uur verwittigd, de verdachte werd om 17.22 uur opgepakt. De politie trof hem en twee zwaargewonde vrouwen, die tussen 50 en 60 jaar oud waren, aan op de derde verdieping van het schoolgebouw. De twee leerkrachten werden nog naar het ziekenhuis overgebracht, maar konden niet meer gered worden.

De dader, die niet bekend was bij het gerecht, is van Trelleborg, in de buurt van Malmö. Hij werd kort voor middernacht in verdenking gesteld van moord. Volgens lokale media was de jongeman gewapend met een bijl en een mes, maar de politie wilde dat nieuws niet bevestigen.

Het is nog niet duidelijk of de verdachte en de twee slachtoffers elkaar kenden. De politie gaat zijn parcours en zijn persoonlijkheid in kaart brengen. Alle mogelijke motieven liggen nog op tafel, de jongeman moet nog verhoord worden.

Premier Magdalena Andersson heeft haar medeleven uitgedrukt aan de nabestaanden van de slachtoffers. “Ik heb met grote bezorgdheid en ontzetting het nieuws gekregen dat gisteren twee mensen zijn overleden bij een ernstig misdrijf op een school in Malmö”, zei ze aan de media. Haar gedachten zijn bij de familie en vrienden van de slachtoffers, maar ook bij de leerlingen en het personeel van de school, zei ze.