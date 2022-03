Brandweer moet bestuurster bevrijden uit wagen na spectaculair ongeval

In de Beerststraat in Vladslo moest een vrouw dinsdagochtend rond 10.45 uur door de brandweer bevrijd worden na een spectaculair ongeval. Haar wagen kantelde nadat ze van de weg afging en ramde een tuinafsluiting. De vrouw raakte gewond.

Het ongeval gebeurde om 10.45 uur op de weg tussen Beerst en Vladslo, beide deelgemeenten van Diksmuide. Op een langer recht stuk weg tussen twee bochten week de vrouw in haar Renault Kangoo plots van haar rijvak af. Ze reed op dat ogenblik richting Vladslo. Getuigen zagen hoe de auto plots volledig naar de andere kant van de weg ging en gelukkig geen tegenligger meer raakte. Aan de overkant van de weg raakten de voorwielen van de auto boordstenen die de parkeerstrook afschermen. De wagen kantelde daardoor en schoof tegen een tuinafsluiting verder. Uiteindelijk kwam de Renault tot stilstand net tegen een houten poort van een woning.

Veel schade

De vrouw zat fysiek niet gekneld in het voertuig, maar kon zichzelf niet uit haar hachelijke positie bevrijden. Daarom belden de omstaanders de hulpdiensten op. Naast de politie, ziekenwagen en MUG kwam de brandweer aangesneld om de vrouw te bevrijden. Daarvoor werd de voorruit van de wagen verwijderd om haar zo naar buiten te kunnen dragen. Daarna werd de vrouw voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Haar wagen is wellicht rijp voor de schroothoop en er is ook veel schade aan de tuinafsluiting van de woning.

Door het ongeval was er een tijdlang beurtelings verkeer in de Beerststraat. Wat de precieze omstandigheden van het ongeval zijn worden onderzocht, maar overdreven snelheid is niet de oorzaak. Vermoedelijk werd de vrouw onwel.