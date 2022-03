Anonymous hackt printers in Rusland om antipropaganda te verspreiden: “Al meer dan 100.000 keer geprint dat Poetin liegt tegen Russen”

Het hackerscollectief Anonymous zegt in Rusland printers te hebben gehackt om zo boodschappen door te sturen over fake news van de overheid over de inval in Oekraïne. Dat meldde een aan Anonymous gelinkt Twitteraccount, en nieuwswebsites hebben gesproken met betrokkenen.

“We zijn al twee uur lang antipropaganda en instructies om Tor te installeren (waarmee je anoniem op het web kunt surfen, red.) aan het printen op printers overal in Rusland, en hebben al meer dan 100.000 kopieën geprint. Vijftien mensen zijn er op dit moment mee bezig”, meldde het account op Twitter.

Een journalist van de Amerikaanse nieuwswebsite International Business Times sprak met een van de ‘hacktivisten’ en kreeg bewijzen te zien van de actie. Volgens de bron printte Anonymous op onbeveiligde Russische printers PDF-documenten met de boodschap dat president Vladimir Poetin, het Kremlin en de Russische media gelogen hebben tegen de Russen.

Anonymous legt in het document ook uit hoe de Russen Tor kunnen installeren, toegang kunnen krijgen tot de “echte media”, en hoe ze de Russische censuur kunnen omzeilen. Tor is gratis, opensourcesoftware waarmee je anoniem op het web kunt surfen en waarmee je ook toegang krijgt tot het dark web.

Het Kremlin heeft sinds de begin van de inval in Oekraïne zijn greep op de media nog versterkt. Een nieuwe wet legt gevangenisstraffen tot 15 jaar op voor wie leugens verspreidt over de “speciale operatie” van Rusland in Oekraïne. Zo is bijvoorbeeld niet toegelaten om over een “oorlog” te spreken. Verschillende westerse media stopten hun operaties in Rusland vanwege de wet.