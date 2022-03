WHO: “Verschillende Europese landen hebben coronamaatregelen te brutaal opgeheven”

Verschillende Europese landen hebben hun maatregelen in de strijd tegen het coronavirus te brutaal opgeheven. Dat zei Hans Kluge, de Belgische topman van WHO Europa, dinsdag tijdens een persconferentie. Hij noemde onder meer Duitsland, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Kluge zei “waakzaam” te zijn over de huidige toestand van de epidemie in Europa, maar gaf tegelijk wel aan “optimistisch” te blijven.