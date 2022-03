Heerlijke uitvinding toch, die play-offs. Op twee speeldagen van het einde zijn nog negen clubs in de race voor een eindrondeticket . Hamvraag vanuit Limburgs standpunt: wie haalt de Europe play-offs, Genk of STVV? Voor deze en andere cruciale kwesties leggen wij ons oor te luister bij onze vier huisanalisten Thomas Chatelle, Marc Hendrikx, Jacky Mathijssen en Stef Wijnants, die we elk vijf vragen voorschotelen.