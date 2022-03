Russische oppositieleider Aleksej Navalny veroordeeld tot negen jaar strafkamp

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is dinsdag veroordeeld tot negen jaar strafkamp onder bijzonder zware omstandigheden. Volgens de rechtbank is de bekendste tegenstander van president Vladimir Poetin schuldig aan onder meer bedrog.

Volgens rechter Margarita Kotova heeft Navalny miljoenen euro’s van donateurs achterover gedrukt. “Navalny heeft fraude gepleegd. Het gaat hier om diefstal van andermans eigendom door een georganiseerde bende”, aldus Kotova bij de voorlezing van het vonnis. Navalny zou meer dan 40 miljoen euro aan donaties aan zijn anticorruptie-organisaties versluisd hebben voor zijn eigen uitgaven en voor een presidentscampagne.

Daarnaast werd de oppositieleider in een andere zaak ook schuldig bevonden aan minachting van justitie. Hij zou vorig jaar een rechter hebben beledigd in een zaak over beledigende uitspraken van Navalny over een oorlogsveteraan.

Het proces vond plaats in de strafkolonie ten oosten van Moskou waar Navalny zit opgesloten. De 45-jarige oppositieleider zit er al meer dan een jaar vast. Hij wordt van steeds meer strafbare feiten beschuldigd. Navalny stelt dat het om een politiek proces gaat, en dat hij niets verkeerds heeft gedaan. Ook de eerdere veroordeling waarvoor hij nu opgesloten zit gaat terug op omstreden aanklachten van bijna tien jaar geleden. In die zaak werd hij veroordeeld tot 2,5 jaar cel.