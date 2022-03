Egypte legt broodprijs vast door oorlog in Oekraïne: bakkers die duurder verkopen, riskeren boete

Het is genoegzaam bekend: Rusland en Oekraïne zijn ’s werelds belangrijkste exporteurs van tarwe. Door de oorlog en het handelsembargo tegen Rusland, zijn de graanprijzen de jongste weken sterk gestegen.

Volgens de nieuwssite Mada Masr steeg ook de prijs van ongesubsidieerd brood in Egypte al met 50 procent sinds de Russische inval in Oekraïne. De overheid grijpt nu in, maar dat dreigt heel wat bakkerijen -die hun grondstoffen duur moeten aankopen- in de problemen te brengen.

Egypte is met 100 miljoen inwoners het meest bevolkte land van de Arabische wereld. Naar schatting een derde van de Egyptenaren leeft in extreme armoede. Brood, in Egyptisch dialect gelijk aan “leven”, is voor veel families dan ook het belangrijkste eten van de dag. Het land is daarom ook één van de grootste importeurs van tarwe wereldwijd.

De voorbije jaren ontstonden er al verschillende volksprotesten in Egypte, door de stijgende broodprijs. Dat was onder meer het geval in 1977, in 2011 (de Arabische Lente, red.) en in 2017.