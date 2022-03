De kerk van Alsemberg staat momenteel in de steigers. — © ssj

Sint-Genesius-Rode/Alsemberg

De gemeente Sint-Genesius-Rode is niet zomaar bereid om 105.000 euro neer te tellen voor restauratiewerken aan de kerk in buurdorp Alsemberg. Om historische redenen moet Rode één negende bijdragen, maar het gemeentebestuur stelt die regeling in vraag. “Waarom moeten wij 100.000 euro ophoesten voor iets dat ons niets kan schelen?”