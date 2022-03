Pech blijft duren voor Ajax-doelman André Onana: naar ziekenhuis na auto-ongeluk in Kameroen

De schrik is André Onana (25) om het hart geslagen. De keeper van Ajax raakte in Kameroen betrokken bij een ernstig auto-ongeluk, maar maakt het goed. Zijn meespelen bij Kameroen is niet in gevaar. Onana was op weg van Yaoundé naar Douala, waar de Ontembare Leeuwen hun trainingskamp hebben opgeslagen voor het WK-play-offduel met Algerije.

Onana’s zaakwaarnemer, Albert Botines, bevestigt dat de keeper van Ajax betrokken is bij het ongeluk, waarbij de schade aan de auto’s groot is. “Ik heb André zojuist telefonisch gesproken. Hij was niet de bestuurder van de auto en maakt het goed. Hij is oké.”

Onana is inmiddels aangekomen bij de Ontembare Leeuwen van Kameroen. Hij is buiten gevaar maar zal verdere tests ondergaan in een ziekenhuis in Douala.

Tegenslag

Het is niet de leukste periode Onana: nadat hij in 2020 een positieve dopingtest aflegde maar gesteund werd door zijn club, weigerde hij zijn contract te verlengen en werd hij plots verguisd door de eigen fans. Het publiek lust de publiekslieveling van weleer niet meer en hij verdween naar het achterplan, tot hij door blessureleed bij de overige doelmannen toch weer in actie kwam. Vorige week ging hij echter ook pijnlijk inde fout tegen Benfica, waardoor de Amsterdammers verrassend uit de Champions League werden geknikkerd door Benfica.