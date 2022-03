De lente is in het land, dus voelen we het weer kriebelen om in onze tuin aan de slag te gaan. Maar wie van plan is straks grote hoeveelheden potgrond aan te schaffen, denkt beter twee keer na. Want de zwarte tuinaarde met vruchtbaar veen is niet bepaald ecologisch. Integendeel: ze is zelfs erg belastend voor ons milieu.