Kinderopvang ’t Pandabos drie maanden geschorst na klacht: “We maken ons ernstig zorgen over de veiligheid van de kinderen”

Kinderopvang ’t Pandabos in de Borgersteinlei in Mechelen is door Kind en Gezin voor drie maanden geschorst. Die tijdelijke sluiting kwam er na een klacht. “We onderzoeken de zaak, maar maken ons ernstig zorgen over de veiligheid van de kinderen”, klinkt het bij Kind en Gezin.

De ouders van de kindjes die opgevangen worden in ’t Pandabos in de Borgersteinlei kregen maandag te horen dat de kinderopvang de komende maanden gesloten zal blijven. Bij Kind en Gezin kwam recent een klacht binnen tegen de kinderopvang. “Daardoor maken we ons ernstig zorgen over de veiligheid van de kinderen”, reageert woordvoerster Nele Wouters van Kind en Gezin.

Wat de klacht precies inhoudt of wat er zich heeft afgespeeld in de crèche, is momenteel niet duidelijk. “We willen graag de tijd nemen om alles grondig te onderzoeken”, zegt Wouters. “Dat willen we in alle rust doen. Daarom hebben we besloten om ‘t Pandabos tijdelijk te schorsen. Alle puzzelstukken worden nu samengelegd. Er zal ook overlegd worden met experts om de best mogelijke eindbeslissing te nemen.”

Drie maanden

De schorsing loopt vanaf vandaag, dinsdag, en geldt voorlopig voor drie maanden. “Maar het is wel onze ambitie om sneller duidelijkheid te verkrijgen over de zaak, zodat we een definitieve beslissing kunnen nemen over deze kinderopvang”, aldus Wouters.

Kinderopvang ’t Pandabos werd vorig jaar overgenomen door de huidige zaakvoerders. Het zou de eerste keer zijn dat er tegen hen een klacht werd ingediend. De crèche telt achttien plaatsen. De ouders van de opgevangen kindjes moeten nu op zoek naar een alternatief.