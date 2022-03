QUIZ. Hoger of lager met de Rode Duivels! Weet jij wie van deze experimentele selectie al het meeste caps verzamelde?

Dat Jan Vertonghen onze recordinternational is met 136 caps hoeven we u niet te vertellen. Ook andere Lukaku’s en Witsels hoeft bondscoach Roberto Martinez niet aan het werk te zien tegen Ierland en Burkina Faso. Maar nu er niemand bij is met meer dan 50 caps, wie is er dan op dit moment de meest ervaren Rode Duivel? Laat hieronder zien dat jij ook alles weet van de iets minder doorgewinterde Duivels!