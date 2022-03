Actief synthetisch drugslabo ontdekt in Sint-Gillis-Waas na controle van bestelwagen op E19

De federale gerechtelijke politie heeft maandag een actief synthetisch drugslabo ontdekt in Sint-Gillis-Waas. Vijf Nederlanders en één Belg werden gearresteerd. Het onderzoek ging van start na een controle op de E19 in Minderhout (Hoogstraten).

Op 3 februari van dit jaar hield de politie een grote controleactie op diverse snelwegen. Zo ook op de E19, op de snelwegparking van Minderhout richting Antwerpen. “Bij de controle van een Ford Transit trof de douane een grote hoeveelheid chemicaliën aan in de laadruimte”, zegt woordvoerder Kristof Aerts van het Antwerps parket. “Het ging om een pallet met 1.000 kilogram natriumhydroxide, twee palletten met 480 en 520 liter fosforzuur en een pallet met 520 liter mierenzuur.”

De bestuurder van de bestelwagen, een 44-jarige Marokkaan werd gearresteerd en na voorleiding bij de onderzoeksrechter aangehouden. De speurders vermoedden dat de chemicaliën bestemd waren voor een drugslabo ergens in België. “Het onderzoek van de federale gerechtelijke politie Antwerpen leidde naar een locatie in Sint-Gillis-Waas”, aldus Aerts. “Met de inzet van speciale eenheden werd daar maandag een actie uitgevoerd.”

De politie arresteerde in een loods aan de Krekeldijk in Sint-Gillis-Waas vijf Nederlanders tussen 23 en 37 jaar oud. Ook de verhuurder van de loods, een 40-jarige Belg, werd opgepakt. Ze verschijnen later voor de onderzoeksrechter, die moet beslissen over hun verdere aanhouding.