In Italië zijn ze er zeker van: Divock Origi trekt komende zomer naar AC Milan

LEES OOK. “AC Milan bereidt bod van 20 miljoen euro op Noa Lang voor”

“Er is een persoonlijk akkoord over een contract van vier jaar met een salaris van 3,5 miljoen euro per jaar. De Belgische spits had ook drie andere aanbiedingen van clubs uit de Premier League en de Bundesliga op zak, maar koos voor Milan. Tijd voor het papierwerk”, aldus de Italiaanse voetbaljournalist met meer dan 190.000 volgers op Twitter.

Het contract van Origi bij Liverpool loopt komende zomer af en dus is hij gratis binnen te halen. Origi speelde al sinds 2015 bij The Reds en kende er wel enkele hoogtepunten, maar kon nooit een basisplaats veroveren. In 2017-2018 werd hij nog een jaartje uitgeleend aan Wolfsburg, nu lijkt hij Engeland definitief te verlaten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Deze week is Origi bij de Belgische nationale ploeg voor de oefeninterlands tegen Ierland komende zaterdag (26 maart) en Burkina Faso volgende dinsdag (29 maart). De spits mag rekenen op speelminuten, want bondscoach Roberto Martinez riep alleen spelers op die minder dan 50 caps achter hun naam hebben.