Lichaam van verdwenen man na bijna tien jaar gevonden in diepvriezer

Britse bouwvakkers hebben het lichaam van een man, die al sinds 2012 vermist was, aangetroffen tijdens werkzaamheden in Londen. Het lichaam werd aangetroffen in een diepvriezer in een in onbruik geraakte pub in het oosten van de stad. De speurders doen nu een oproep naar iedereen die de man kende om zich te melden.

In 2012 werd Roy Brigg, een Brit die in 1944 werd geboren, als vermist opgegeven. Bijna tien jaar later, in oktober van vorig jaar, werd zijn lichaam aangetroffen in een diepvriezer in de voormalige Simpson’s Wine Bar in Oost-Londen. Het waren bouwvakkers die aan het werk waren op het terrein, die de vondst deden. Volgens politie-inspecteur Kelly Allen zou het lichaam “al een aantal jaren” in de diepvriezer hebben gelegen.

Vijf maanden na de ontdekking doen de speurders nu een oproep. Iedereen die Roy Brigg kende, wordt gevraagd om zich bij de politie te melden. “Door te praten met mensen die hem kenden, kunnen we niet alleen zijn levensstijl en gewoonten vaststellen, maar kunnen we mogelijk ook achterhalen waar en wanneer hij voor het laatst werd gezien. Kende je hem? Meld je dan alstublieft. Het maakt niet uit of het lang geleden is dat je hem hebt gekend of dat je hem maar kort hebt gekend… Alle informatie kan van belang zijn voor ons onderzoek.”