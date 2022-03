Oekraïense matrozen houden peperduur jacht van Russische oligarch Roman Abramovich tegen in haven: “Geen oorlog in Oekraïne!”

Enkele Oekraïense matrozen hebben maandag geprobeerd om het peperduur superjacht van de Russische Chelsea-eigenaar Roman Abramovich tegen te houden in de Turkse havenstad Bodrum. Ze voeren met rubberbootjes naar de 42 meter lange luxeboot en scandeerden ‘geen oorlog in Oekraïne!’.

De matrozen waren op weg naar Turkije voor een sportevenement toen de oorlog in hun land op 24 februari uitbrak. Ze kunnen niet terugkeren naar Oekraïne maar doen er toch alles aan om hun landgenoten te steunen. Dus voerden ze actie tegen het jacht van Abramovich dat zo’n 600 miljoen euro waard is en maandag in Bodrum arriveerde.

De steenrijke Abramovich wordt geviseerd door de actievoerders omdat hij - en andere Russische oligarchen - de oorlog van Rusland financieel mogelijk maakt door zijn banden met Poetin en het Kremlin. Het westen legde hem en andere Russische miljardairs sancties op toen het gewapende conflict begon.

(pjv)