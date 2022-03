Zelenski spreekt Italiaanse parlement toe, premier Draghi steunt toetreding van Oekraïne tot EU

De Oekraïense president Volodymyr Zelenski heeft dinsdag het Italiaanse parlement toegesproken via een videoverbinding. Hij zei dat de Russische president niet alleen de waarden van Oekraïne wil vernietigen, maar ook die van Europa. “Het is tijd om alles te doen wat mogelijk is om hem te stoppen.” Italiaans premier Mario Draghi liet zich op zijn beurt positief uit over de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie.

De Oekraïense president drong er bij de Italiaanse parlementariërs op aan om “te helpen één persoon te stoppen om miljoenen levens te redden”. Zelenski voegde eraan toe dat de Russische troepen reeds 117 kinderen hadden gedood en miljoenen huizen verlaten zijn nadat ze beschoten of compleet vernield werden. De Oekraïense claims kunnen echter nog niet onafhankelijk worden geverifieerd.

Voedseltekort in Europa

Zelenski bedankte Italië ook voor het opvangen van tientallen vluchtelingen – meer dan 6 miljoen Oekraïners zouden intussen ontheemd zijn en minstens 3,5 miljoen Oekraïeners vluchtten reeds naar andere landen. “Je helpt ons nu en we zijn daar erg dankbaar voor”, aldus Zelenski tijdens de videoverbinding. “Maar elke dag vallen er bommen en raketten op ons… dit is wat de nazi’s deden.”

“Daarom is het nu tijd, Italiaans volk, om al het mogelijke te doen om de vrede te bewerkstelligen en een einde te maken aan deze oorlog die Rusland een lange tijd heeft voorbereid. Hun doel is niet alleen Oekraïne, maar ook Europa. Het vernietigen van uw waarden, niet alleen de onze.” Nog volgens de Oekraïense president staan heel wat landen straks voor voedseltekorten vanwege de verstoorde export. Onder meer graan wordt veel minder geëxporteerd. “Het ergste zal de honger zijn die voor veel landen nadert. We weten niet welke oogst we zullen hebben en of we die zullen kunnen exporteren, maar de prijzen zijn nu al aan het stijgen”, zei hij.

Lid van EU

De Italiaanse premier Mario Draghi sprak zich openlijk uit over de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. Hij zei dat “Rome de inspanningen van Kiev om lid te worden van de EU zou steunen om zijn banden met de Europese Gemeenschap te versterken”.

“Vandaag de dag verdedigt Oekraïne zich niet alleen”, aldus Draghi. “Het verdedigt onze vrede, onze vrijheid, onze veiligheid. Het verdedigt die multilaterale orde op basis van regels en rechten die we sinds de oorlog nauwgezet hebben opgebouwd. Italië wil dat Oekraïne lid wordt van de EU. Ik wil president Zelenski dan ook vertellen dat Italië in dit proces naast Oekraïne staat.”