Rode Duivels herdenken slachtoffers aanslagen Brussel met minuut stilte, vier afwezigen op training

De Rode Duivels hielden voor hun training van dinsdagavond een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslagen in Brussel op 22 maart 2016, exact zes jaar geleden. De pers mocht een kwartiertje aanwezig zijn op de training en we merkten op dat Thorgan Hazard, Jérémy Doku, Koen Casteels en Matz Sels ontbraken op training.

Kersverse papa Simon Mignolet, die maandag zijn tweede zoontje verwelkomde, tekende dinsdagavond al present op de training bij de Rode Duivels. Ook beloften Senne Lammens, Aster Vranckx, Koni De Winter, Yorbe Vertessen, Amadou Onana, Hugo Siquet en Loïs Openda trainden weer mee.

Naast de afwezige doelmannen Sels en Casteels was ook keeperstrainer Erwin Lemmens niet van de partij. Hij is op non-actief gezet door de voetbalbond wegens zijn vervolging door het parket in Operatie Zero.

Komende zaterdag spelen de Rode Duivels een vriendschappelijk duel in en tegen Ierland. Volgende dinsdag is Burkina Faso de tegenstander in het Lotto Park van Anderlecht.