Honderden witte ballonnen als eerbetoon voor slachtoffers van carnavaltragedie in Strépy

In La Louvière zijn dinsdag honderden mensen samengekomen voor een eerbetoon aan de slachtoffers van de carnavalstragedie in Strépy-Bracquegnies. Zondag kwamen daar zes personen om het leven toen een wagen inreed op een groep carnavalisten. Verschillende andere raakten gewond, onder wie tien zwaargewonden.

Om 17.00 uur werden honderden witte ballonnen opgelaten aan het kruispunt tussen de Joseph Wauters-straat en de Victorien Ergot-straat, in het centrum van Strépy-Bracquegnies. Het herdenkingsmoment bracht de inwoners en nabestaanden samen en liet hen stilstaan bij de tragedie die zich zondag heeft afgespeeld.

Twee dagen na het drama, dat zes doden eiste en 39 gewonden, werden de twee inzittenden van de BMW die inreed op de carnavalisten in verdenking gesteld. De vermoedelijke bestuurder, Paolo F., werd beschuldigd van onopzettelijke doodslag en onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, bij een verkeersongeval. Enkel hij bleef in voorlopige hechtenis. Zijn passagier en neef, Antonino F., werd in verdenking gesteld voor het niet verlenen van hulp aan mensen in nood. Hij werd vrijgelaten onder voorwaarden.

De raadkamer van Doornik beslist vrijdag over de verdere aanhouding van Paolo F. De zitting start om 9 uur, een uitspraak wordt de dag zelf nog verwacht.

© BELGA

© BELGA

© BELGA