40-jarige Zlatan Ibrahimovic leeft met zekere paniek toe naar einde carrière: “Ik heb die kleine angst, wat gaat er nadien gebeuren?”

‘Ibra’, die geschorst is voor de play-off van donderdag tussen Zweden en Tsjechië voor het WK 2022 in Qatar, zei dat hij bereid was om “tot het einde” door te gaan zelfs als zijn teamgenoten de kwalificatie mislopen. “Maar ik heb die kleine angst: ‘wat gaat er nadien gebeuren?’ Ik weet dat ik andere mogelijkheden zal hebben, dat ik veel aanbiedingen zal krijgen. Ik weet dat ik andere kansen zal krijgen, maar de adrenaline die ik op het veld voel, zal ik nergens anders vinden”, vertelde de Zweed op de persconferentie over zijn aflopende contract bij AC Milan.

Voor de ogen van de journalisten werd ‘Ibra’ vergezeld door een nieuwkomer in de Zweedse nationale ploeg, de 19-jarige Anthony Elanga van Manchester United. Anthony is de zoon van Joseph Elanga, met wie Zlatan in 2000/01 voor Malmö FF speelde.

Geen 90 minuten

Mochten de Zweden zich tegen de Tsjechen kwalificeren, blijft de kans dat Ibrahimovic 90 minuten in actie komt in de beslissende wedstrijd tegen Polen echter klein. “Ik heb geen 90 minuten in mijn benen. Maar dat wisten we al voor deze wedstrijd, ik ben een oude kerel, maar fit”.

De Zweedse ster maakte zijn rentree bij de nationale ploeg vlak voor het EK van vorig jaar, maar moest zich met een knieblessure terugtrekken.