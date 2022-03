“Volstrekt onbegrijpelijk”. Zo bestempelt Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers (Open VLD) de aanstelling van Marc Overmars tot technisch directeur bij voetbalclub Antwerp. Maar de meningen over de benoeming zijn verdeeld. Ex-minister van Sport Philippe Muyters (N-VA), die ook in het bestuur van The Great Old zit, verdedigt de zet. “Iedereen verdient een tweede kans”.