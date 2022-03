Volgens Mohamed Abrini was hij “voorzien” voor de aanslagen in Parijs

Op het proces over de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs heeft Mohamed Abrini toegegeven dat er plannen waren dat hij ingezet zou worden voor de aanslagen in Saint-Denis en Parijs. Hij zei op het proces dinsdag dat hij liever had dat men sprak over de herdenking van de aanslagen in Brussel zes jaar geleden dan over hem.

De 37-jarige Abrini werd gezocht sinds de aanslagen in Parijs, nadat bewakingsbeelden twee dagen voor de aanslagen hem samen met jeugdvriend Salah Abdeslam lokaliseerden in een tankstation langs de snelweg naar Parijs. Toen hij in april 2016 werd opgepakt in Anderlecht, bekende hij dat hij de “man met het hoedje” was, die op bewakingsbeelden van de luchthaven van Zaventem te zien was kort voor zijn twee mededaders zich daar opbliezen op 22 maart. Hij liet in de vertrekhal zijn bagage achter, met de zwaarste lading explosieven.

Tijdens de zitting dinsdag/vandaag werd Abrini alleen ondervraagd over zijn rol bij de logistieke organisatie van de aanslagen tussen eind augustus en begin november.

Op een soms warrige manier vertelde Abrini dat hij “nooit” heeft deelgenomen aan de voorbereidingen in de weken voor de aanslagen. “Ik heb geen wapens gekocht, geen auto’s gehuurd, geen bommenvesten genaaid”, zei hij.

“Ernstige dingen”

Voor het eerst zei hij dat hij eind augustus een dag heeft doorgebracht met zijn jeugdvriend Abdelhamid Abaaoud in een appartement in Charleroi. Abaaoud is de vermoedelijke coördinator van de aanslagen in Parijs. “We hebben gepraat over de wijk, over zijn familie, over zijn verwonding”, aldus Abrini, die beweert het niet over de aanslagen te hebben gehad.

Hij zei te hebben geweten dat er “ernstige dingen” zouden gebeuren. Hij verwees naar de mensen uit zijn buurt die naar Syrië waren gegaan en zijn teruggekomen. “Ik weet dat ze hier niet waren om te gaan sightseeing of te winkelen”, klonk het.

Hij beloofde volgende week meer duidelijkheid te geven over “de veel ergere dingen” die hij heeft gedaan. “Ik was zelfs ‘voorzien’ voor 13 november. Ik ben van plan er volgende week over te praten”, zei hij nog.

Volgende week worden op het proces de laatste voorbereidingen voor de aanslagen en de avond van 13 november besproken. De voorzitter van het Parijse assisenhof, Jean-Louis Périès, zei afsluitend “veel te verwachten van volgende week”.