Kersvers international Casper Nielsen (Union) in Deense pers: “Ik word gebeld uit de VS en Spanje, de hele wereld wil alles weten over ons succes”

Casper Nielsen (27) zag zijn successeizoen met Union Saint-Gilloise afgelopen zondag bekroond met een selectie voor de Deense nationale ploeg. Dinsdag gaf de middenvelder zijn eerste interview als international vanuit het Spaanse Marbella, waar Denemarken op stage is in aanloop naar de oefeninterlands tegen Nederland en Servië.

Nielsen werd in extremis opgeroepen door bondscoach Kasper Hjulmand om Christian Eriksen, die besmet is met het coronavirus, te vervangen. “Het is een jongensdroom om hier te zijn met zoveel getalenteerde spelers”, vertelde Nielsen aan het Deense Ekstra Bladet.

De bondscoach zag Nielsen nog niet live aan het werk met Union. Net toen Hjulmand van plan was om naar België te reizen, raakte hij besmet met het coronavirus. “Maar toen de coach me enkele dagen geleden belde om te zeggen dat ik erbij was en dat ik het echt verdiende, was ik echt trots.”

© Isosport

Ook in Denemarken is er veel verwondering over de leidersplaats van Union. “Het is moeilijk om de prestatie die we leveren onder woorden te brengen”, legde Nielsen uit. “Het is echt gek. Als je kijkt naar de budgetten van de zes topclubs in België, die we momenteel allemaal achter ons laten … Mijn telefoon staat niet stil, ik word gebeld door allerlei rare nummers uit de Verenigde Staten en Spanje. Journalisten van over de hele wereld willen alles weten over ons succes.”

De kans zit erin dat Nielsen, die we toch als een van de beste middenvelders in de Belgische competitie mogen beschouwen, komende zomer een mooie transfer maakt. En zo zou hij misschien ook makkelijker de Deense selectie voor het WK kunnen halen. Volgens de Deens pers wordt dat echter niet makkelijk omdat er 45 à 50 spelers in de running zijn om er eind dit jaar bij te zijn in Qatar. “Mijn leven bereikt nu een hoogtepunt en ik denk daar niet te veel over na”, aldus Nielsen.