Joe Biden kondigt bij bezoek aan Europa nieuwe sancties tegen Rusland aan

De nieuwe sancties worden bekendgemaakt wanneer de Amerikaanse president Joe Biden later deze week in Europa is om topconferenties van de NAVO en de Europese Unie bij te wonen, aldus de nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan.

Daarbij zullen volgens Sullivan de bestaande sancties verscherpt worden om het voor Moskou moeilijker te maken de maatregelen te omzeilen. Biden zal ook verdere Amerikaanse bijdragen aankondigen om de humanitaire omstandigheden voor vluchtelingen en burgers in Oekraïne te verlichten. Veel mensen zitten nog vast in belegerde steden.

De president gaat volgens de veiligheidsadviseur tijdens zijn bezoek met de bondgenoten werken aan aanpassingen op langere termijn van de NAVO-troepenmacht. Ook kondigt hij “gezamenlijke actie” aan voor het verbeteren van de energiezekerheid in Europa, dat sterk afhankelijk is van Russisch gas.

De Russische president Vladimir Poetin heeft volgens het Witte Huis nog geen enkele van zijn drie doelen bereikt, namelijk om Oekraïne te onderwerpen, om de Russische macht en prestige te versterken en om het Westen te verdelen en te verzwakken.

“De laatste maanden is het Westen eensgezind. De president gaat naar Europa om ervoor te zorgen dat we verenigd blijven”, aldus Sullivan nog.

Toch is het einde van de oorlog volgens Sullivan nog niet meteen in zicht. “Er zullen zware dagen volgen voor Oekraïne, het zwaarst voor de Oekraïense troepen aan de frontlinies en voor de burgers die onder Russisch vuur liggen”, aldus de veiligheidsadviseur. “Deze oorlog zal niet gemakkelijk of snel eindigen.”