Marc Overmars binnenhalen na zijn #MeToo-schandaal: daarvoor moet je zo eigengereid zijn als Paul Gheysens (68). Erger: het doet uitschijnen dat de Antwerp-voorzitter grensoverschrijdend gedrag marginaliseert. “Integendeel: Paul is de eerste om zoiets te veroordelen”, klinkt het in zijn entourage. Als er nog onthullingen opduiken, is Overmars zijn job opnieuw kwijt.