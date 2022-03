Roméo Lavia (Manchester City) enige Belg in prestigieus lijstje met grootste talenten ter wereld, ook Union-middenvelder Kozlowski present

Roméo Lavia staat in de NXGN 2022, een lijstje van de 50 grootste talenten ter wereld van het Engelse Goal. De 18-jarige Belg prijkt op de twintigste plaats, net onder de Poolse Union-middenvelder Kacper Kozlowski (18). Dortmund-middenvelder Jude Bellingham (18) voert het lijstje aan. Alleen talenten die later geboren zijn dan 1 januari 2003 kwamen in aanmerking.

“Vanaf het moment waarop Pep Guardiola zijn oog liet vallen op de 14-jarige Roméo Lavia, op het toernooi van Kevin De Bruyne in het Belgische Drongen (de KDB Cup, red.), was hij voorbestemd om in de eerste ploeg van Manchester City te belanden”, klinkt het bij Goal.

“In de zomer van 2020 klopte City heel wat andere Engelse topclubs en nam het hem over van Anderlecht. Lavia debuteerde in september al in het eerste team en lijkt de eerste back-up te worden voor Rodri als Fernandinho het Etihad Stadium verlaat.”

Nog geen spoor van Lavia bij de Rode Duivels of de Jonge Duivels. Voorlopig komt hij uit voor de Belgische U19 van Wesley Sonck.

Lavia poseerde trots met zijn trofee:

In het lijstje ook één speler die momenteel in de Belgische competitie actief is: Kacper Kozlowski staat op de negentiende plaats, nog een trapje hoger dan Lavia. Leider Union huurt Kozlowski van zusterclub Brighton & Hove Albion, dat de middenvelder afgelopen winter voor meer dan 10 miljoen euro binnenhaalde bij het Poolse Pogon Stettin. Bij Union kon hij zich nog niet echt doorzetten, met drie invalbeurten en twee basisplaatsen.

Andere mooie namen in het lijstje: Xavi Simons (Paris Saint-Germain), Naci Ünüvar (Ajax), Youssoufa Moukoko (Dortmund), Jamal Musiala (Bayern München) en Gavi (FC Barcelona). Het volledige lijstje vind je hier.