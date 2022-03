Advocaat van doodrijder drama in Strépy legt schuld deels bij carnavalisten: “50 of 90 kilometer per uur? Het had weinig verschil gemaakt”

“Of mijn cliënt nu vijftig of negentig kilometer per uur reed, het had weinig verschil gemaakt.” De advocaat van Paolo F., de 34-jarige snelheidsduivel van Siciliaanse afkomst die zondagochtend inreed op een groep carnavalisten in Strépy-Bracquegnies, schuift zo mede de verantwoordelijkheid in de schoenen van de carnavalisten. “De menigte dook op uit het niets in het midden van de rijbaan zonder signalisatie. Mijn cliënt kon hen onmogelijk ontwijken”, klinkt het stellig. Bij het drama lieten 6 mensen het leven, 10 carnavalisten raakten zwaargewond.