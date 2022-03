Tien miljoen vluchtelingen uit Oekraïne verwacht, maar van spreidingsplan is nog geen sprake: “Polen kan de toevloed onmogelijk blijven slikken”

Naarmate de oorlog voortwoedt, worden de ruimste prognoses over het aantal Oekraïense vluchtelingen stilaan werkelijkheid. “Polen kan die toevloed onmogelijk blijven slikken”, klinkt in heel de EU. Toch wordt er tussen de lidstaten nog niet gesproken over een verdeelsleutel. Eind deze week zouden de regeringsleiders zich in de eerste plaats buigen over de financiële steun voor de Oekraïense buurlanden die het gros van de vluchtelingen opvangen.