Gedecoreerde Russische journaliste neemt ontslag uit protest: “In ons nieuws is er geen Rusland”

In 2006 kreeg ze nog de ‘Medaille voor het dienen van het Moederland’, nu heeft de Russische journaliste Zhanna Agalakova ontslag genomen. Dat verklaarde de reporter en voormalig nieuwslezeres van de Russische staatstelevisie Channel One op een persconferentie in Parijs waar ze als correspondent werkte. Ze wil dat de Russen haar boodschap horen en zich niet langer laten leiden door propaganda. “In ons nieuws is er geen Rusland”, klonk het. Agalakova is niet de enige die Rusland niet meer wil dienen, heel wat collega’s dienden ook hun ontslag in uit protest tegen de oorlog in Oekraïne.