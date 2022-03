Uitgeverij haalt boek “Het verraad van Anne Frank” uit de handel

Uitgeverij Ambo Anthos haalt het boek “Het verraad van Anne Frank” uit de handel. Dat meldt de Nederlandse uitgeverij dinsdagavond nadat historici eerder op de avond een kritische analyse hadden voorgesteld over het onderzoek naar het verraad van Anne Frank. Het onderzoek wordt beschreven in het boek.

“Op basis van de conclusies van het rapport hebben wij besloten dat het boek per direct niet meer leverbaar is”, meldt de uitgeverij. Ambo Anthos roept de boekhandel op om de boeken die zij nog in voorraad hebben, terug te sturen. De uitgeverij biedt ook “oprechte verontschuldigingen” aan mensen aan die door de inhoud van het boek gegriefd zijn.

Een internationaal ‘coldcaseteam’ maakte in januari bekend mogelijk de man te hebben gevonden die Anne Frank en de zeven andere onderduikers in het Achterhuis in Amsterdam verraadde tijdens de Tweede Wereldoorlog. In het boek ‘Het verraad van Anne Frank’ leggen ze uit dat het mogelijk gaat om de Joodse notaris Arnold van den Bergh, die zou hebben gehandeld om zichzelf en zijn gezin te redden.

Maar daar waren historici het niet mee eens. Zij startten op eigen initiatief een nieuw onderzoek. Zij konden de belangrijkste argumenten van het coldcaseteam doorprikken. Ze concluderen namelijk dat Van den Bergh geen motief, geen gelegenheid en geen kennis had om Frank te verraden. Ze noemen het onderzoek verder dan ook ‘amateuristisch’.

Hoofdonderzoeker van het coldcaseteam Pieter van Twisk is niet op de hoogte van de inhoud van het rapport van de historici. “Onze theorie is een theorie en niet meer dan dat. Het is in onze optiek nog altijd de meest plausibele van alle door ons onderzochte verklaringen. Als er argumenten zijn die aantoonbaar onze theorie ondermijnen zullen we zonder meer onze mening bijstellen en deze theorie ook afwijzen. Vooralsnog is dat niet het geval.”