Een praatje met Priske en op de vlucht voor cameraploeg: dit was de eerste werkdag van Marc Overmars bij Antwerp

Het werd geen klassieke bureaudag op de vierde verdieping zoals er de komende weken en maanden nog veel zullen volgen. Neen, Overmars liep mee op de werkvloer en wel op het gelijkvloers van de Bosuil. Na het ontbijt van de hoofdmacht sprak de sportief directeur vluchtig met enkele spelers in de coulissen. Ook met trainer Brian Priske voerde hij voor de ochtendtraining een eerste gesprek.

Nadien trok hij met de spelers en de staf naar buiten. Hij sloeg een kort praatje met enkele supporters, het vaste kliekje anciens dat dagelijks op de Bosuil rondhangt. Aanvankelijk stonden er nadarhekken aan het ­oefenveld langs de parking om pottenkijkers op een afstand te houden, maar finaal werd besloten de schaarse kijklustigen toch toe te laten. Overmars hield zich op het oefenveld afzijdig. Zijn aanwezigheid beperkte zich tot het observeren van de training en het analyseren van de dagelijkse routine. Een groepsgesprek met de spelers kwam er nog niet.

Ook de Nederlandse pers, die maandag nog in snelheid werd gepakt met de aankondiging van Overmars’ komst, zakte naar Deurne Noord af. Omroepvereniging BNNVARA, bekend van het programma Boos dat een tijdje geleden met een ophefmakende uitzending seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland aan het licht bracht, wachtte Overmars op met een camera in de aanslag. Iets voor drie uur in de namiddag kwam de Nederlander naar buiten. Overmars stapte onmiddellijk in zijn BMW en maakte zich vliegensvlug uit de voeten toen hij de aanwezigheid van de cameraploeg in de gaten kreeg. Of hoe de mediastorm ook op zijn eerste offi­ciële werkdag nog niet was gaan liggen.

