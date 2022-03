Marc Overmars komt niet enkel voor het sportieve project: Nederlander krijgt duizelingwekkend loon bij Antwerp

Gefluisterd wordt dat er geen sportdirecteur in België is die een hoger loon heeft, maar die bedragen zijn niet publiekelijk bekend, dus is het moeilijk vergelijken. Bij Ajax had Overmars volgens de pers een jaarsalaris van ruim 400.000 euro netto. In Amsterdam had hij ook recht op bonussen, wat zijn bankrekening geen slecht deed. Het is niet geweten of er bij Antwerp gelijkaardige extra’s voorzien zijn.

LEES OOK. Onze vrouwelijke voetbalreporter vindt de keuze van Paul Gheysens onbegrijpelijk: “Een nieuw dieptepunt voor het Belgisch voetbal”

LEES OOK. SJOTCAST #31. “Eén tot twee weken na zijn ontslag bij Ajax hing Antwerp al aan de bel bij Marc Overmars: opportunisme ten top”